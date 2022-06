La Maison du FUTUR: un Concentré d’Innovations!!

Une maison passive, à ossature bois, bardage bois sur deux façades et de forme presque cubique, est-ce une maison conventionnelle ? C’est une vraie question avec une réponse toute simple : oui ! Si c’est un vrai bijou de technologie, c’est avant tout une maison conçue pour être agréable à vivre. Son coût initial est bien sûr plus élevé que la moyenne, mais avec ce type de maison on opte pour la rentabilité à long terme. On diminue ses frais d’électricité ou de gaz, mais aussi les coûts de maintenance.

Et comme on le voit dans la cuisine, l’espace à vivre est particulièrement agréable et la température est similaire dans toutes les pièces. Parfait lorsque l’on a des enfants!