Comment Cultiver sa Fibre Artistique??

Plus de panne de l’écrivain, plus de peur de la feuille blanche ! Avec un bureau au décor personnalisé et qui vous plaît, vous allez pouvoir écrire autant que vous le voulez. Il est essentiel de choisir son bureau avec précision et en examinant tous les détails. Hauteur, largeur, qualité de la surface… Une astuce : ne l’encombrez pas de toute sorte de bibelots et objets personnels, cela stoppera votre créativité.

Comme sur cette image, un beau bureau en bois pourra recevoir un objet de décoration vintage – ici une vieille machine à écrire-, une lampe prévue spécialement pour le bureau, quelques crayons et stylos dans un pot et votre ordinateur portable ou votre tablette.