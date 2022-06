Villa de rêve sur le Lac Majeur

Pour certains, les vacances de rêve est à portée de main quand d'autres doivent se satisfaire d'un balcon… Ce n'est pas grave, si vous cherchez l'inspiration pour votre prochain voyage ou par curiosité nous vous proposons de jeter un coup d’œil à cette villa de rêve à Ascona avec vue imprenable sur le Lac Majeur! Faites donc rapidement vos bagages, n'oubliez pas vos CD et avant toute, fermez les yeux et imaginez-vous au bord du lac. Avec beaucoup de volonté et vos pouvoirs télépathiques, vous vous retrouverez en short de bain et bikini à des lieux de la vie citadine.