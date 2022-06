CUISINE: Les meilleures combinaisons de couleurs !!

La cuisine sobre et rustique, est un design que l'on utilise rarement dans les maisons de plus en plus exigeantes en couleur, surtout dans les architectures contemporaines. Cette pièce qui est un véritable espace de vie, nécessite un bon mixage des couleurs pour apporter plus de pertinence au nouveau style tendance des nouvelles décorations intérieures des appartements ou des maisons. Dans de grandes maisons classiques, l’on est souvent confronté à des installations rustiques qui nous ramènent vers le design de grand-mère avec un salon très rétro, des salles à manger année 60, des chambres dortoirs, des salles de bain du troisième âge, et une cuisine digne du siècle passé. Comment rendre la cuisine plus moderne avec de bonnes combinaisons de couleurs, sans déranger le design ou sans faire de grands travaux?