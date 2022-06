Une villa Moderne au Charme Mystérieux!!

Dans cette villa, la cuisine se trouve à l’étage supérieur. Le terrain en dénivelé offre en effet la possibilité de construire une maison étagée et de développer des terrasses intermédiaires. La cuisine blanche et bois, aux lignes modernes, se trouvent ainsi réveillées par les huisseries noires qui nous conduisent vers une très large terrasse extérieure. On trouve ainsi deux coins repas : l’un dedans et l’autre dehors ! Pour donner une meilleure sensation de continuité entre les espaces, les sols sont toujours en bois, et les rambardes intérieures et extérieures sont identiques. On se sent ici comme sur la proue d’un navire!