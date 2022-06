10 Cuisines CONTEMPORAINES pour chez Soi !!

Cette cuisine américaine est le fruit d'un architecte d'intérieur ! Vous assistez ici à la rénovation d'un appartement de 65m2 dans le centre de nice. Le comptoir crée une séparation naturelle avec le coin détente TV. Le plan de travail fait également comptoir pour les repas et il est revêtu d’une plaque aluminium couleur champagne ! La cuisine contemporaine est conçue pour être à la fois esthétique et fonctionnelle. En effet, nous avons au niveau de la hotte une série de placards et ceux-ci se poursuivent dans le salon, ce qui donne un effet graphique intéressant. De plus, l’objectif rangements est atteint, c'était le souhait des propriétaires !