Ces Petits Changements qui font une Grande DIFFÉRENCE!!

Le Feng Shui, c’est un art chinois qui a pour objet l’harmonisation de l’énergie environnementale. Pour simplifier, le Feng Shui peut être adopté afin de rendre un décor plus harmonieux de manière à favoriser le bien-être et la santé de ses occupants. Les décors inspirés de cet art sont donc extrêmement purs et reposants. Les volumes sont simples et harmonieux, et la disposition des meubles se veut la plus fonctionnelle possible. Dans cette chambre, tout a été étudié pour rendre l’espace simple et fonctionnel : un lit plutôt bas, une banquette le long d’une large fenêtre qui garantit luminosité et confort, et des espaces de rangement minimalistes. Inspirez-vous de ce style pour simplifier votre intérieur et gagner en sérénité ! Vous aimez ? Si oui, voici un autre article plus en détail sur l'art du Feng Shui pour la chambre!