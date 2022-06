Quelle chaise blanche pour mon intérieur ?

Ses grandes ouvertures sur l'extérieur permettent à cette maison d'avoir un lien étroit avec son environnement fait de montagnes et de forêts dans lequel il se blottit. Ce chalet déjà existant était une résidence d’été, comme Chamonix en comptait de nombreuses auparavant, il n’était donc pas isolé contre le froid hivernal et aucun travaux n’avaient été entrepris depuis sa construction soit il y a environ 70 ans. La mission de l'architecte a été de rendre habitable l’ensemble des surfaces existantes en utilisant les solutions les plus pertinentes en matière d’isolation. L’architecte a choisi de construire une toiture-terrasse végétalisée. Cette solution a rarement été mise en oeuvre dans cette vallée alpine. Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur et l’ensemble est particulièrement bien isolé.

On aime l'espace salle à manger ouvert sur la cuisine design. La table et les chaises blanches de style scandinave nous donne envie d'y prendre place et de déguster des bons petits plats pour nous réchauffer lors des journées d'hiver.