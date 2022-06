DIY ou designer: 10 idées de chaise enfant!

Cette chaise made in Mexico est faite pour nous inspirer et inspirer les enfants qui aiment la nature et les découvertes. Une chaise enfant comme celle-ci est avant tout une source de créativité puisqu’elle nous rappelle qu’il est tout à fait possible d’acquérir une chaise toute simple et de la customiser grâce à quelques stickers ou avec des pots de peinture. Bien sûr, vous pouvez peindre les chaises en bois de vos enfants : il faudra juste bien poncer le bois, appliquez la peinture sur l’ensemble de la chaise ou seulement partiellement et la revêtir d’un vernis fixateur. Nous on craque pour cette création version safari !