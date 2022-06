Chambre d'enfant : 10 idées pour faire le plein de couleurs!

Si vous faites le choix d’une couleur forte, alors il va falloir l’utiliser avec ingéniosité. Et c’est particulièrement le cas avec le vert prairie qui ne se combine pas aussi facilement que les autres couleurs. D’abord, on évitera de l’associer au rouge car, malgré leur complémentarité chromatique, leur usage combiné n’est pas du meilleur effet en matière de décoration. On choisira plutôt de l’associer à des couleurs dont il est issu : c’est-à-dire du jaune si l’on mise sur l’énergie, ou du bleu, comme ici, pour le radoucir. Et pour compléter le tout, on utilisera du blanc qui pourra aussi « maitriser » le choc de couleur.