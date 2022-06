Installez votre Propre Bar à la Maison!!

En plus d'installer un joli bar bien présenté, vous pouvez opter pour des tables de bar au lieu du comptoir de bar plus classique. Les tables de bar créent un espace plus ouvert et permettent de s'asseoir plus intimement, en petit comité. En principe, ces tables sont très hautes et de forme ronde avec un pied lourd et lui aussi circulaire. Ajoutez-y un bougeoir et vous pourrez passer des longues soirées avec la personne de votre choix. Faites en sorte que la table soit proche du bar afin de pouvoir vous déplacer rapidement pour remplir les verres. Ainsi, vos invités ne seront jamais loin de vous et vous n’interromprez pas la conversation en cours de route!