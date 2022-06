10 Tendances de Chaises très Design

Élément de mobilier indispensable et incontournable, la chaise s'est vue dessinée et redessinée par de nombreux créateurs et designers, au point d'en devenir, au même titre que le fauteuil, l'un des meubles les plus iconiques de l'alliance entre l'esthétique et la fonctionnalité.

Présente au sein de tous les foyers, elle apparaît aussi bien dans la cuisine et la salle à manger que dans nos bureaux, chambres, salons, et même nos jardins! Les chaises se collectionnent, s’assortissent ou se dépareillent dans une vaste gamme de possibilités au potentiel de décoration parfois oublié.

Son ubiquité mérite bien un hommage, et nous vous avons donc concocté une petite sélection de chaises à l'allure remarquable et aux styles variés, véritables petits bijoux de confort… et de décoration!