D'ancien hangar à maison Moderne !

Des bow-window dans les chambres ont permis d’aller chercher les rayons du soleil dans sa course du zénith au coucher. Les mezzanines dans les chambres enfants doublent l’espace de vie et offrent des ouvertures différentes permettant de jouer avec la lumière et de faire vivre ces espaces tout au long de la journée. On n’a pas de doute, les enfants vont adorer cette chambre ! Spacieuse et lumineuse elle a tout d’une chambre de grande ! Grâce au bureau rose girly, on en déduit que cette chambre est celle d’une fillette ! Elle va adorer inviter ses copines ! Grâce à la mezzanine : coin nuit, elle possède beaucoup d’espace dans le bas de sa chambre ! Elle sera ravie de s’installer dans son canapé avec ses amies.