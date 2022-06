Le vilain canard se change en cygne..!

Le bâtiment a bien changé depuis l'intervention salvatrice des architectes et est méconnaissable ! La petite maison autrefois traditionnelle avec sont large toit débordant sur la façade est désormais géométrique et d'un pur design moderne. Les façades arborent elles une teinte claire beaucoup plus contemporaine et on voit que les espaces du bâtiment et leur répartition ont pu être entièrement repensés. C'est une toute autre maison que nous vous proposons de découvrir à présent !