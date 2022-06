Une Maison Préfabriquée de 100 m²

Nous sommes arrivés à la cuisine, un lieu de prédilection au moins dans notre pays, et qui finit par être le lieu de rencontre et de la famille et où l'on s'échange des histoires. Comme on le voit à l'image, la pièce a une bonne taille et est adaptée pour travailler et cuisiner confortablement. Nous avons assez d'espace de stockage et l'espace est aéré grâce à une grande fenêtre qui donne sur le jardin. Au niveau de la conception, le design vous appartient et peut être modifié à tout moment de la construction ou même après.