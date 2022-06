2016: L'Année du Singe!!

Les plantes à la maison et permettent d'attirer la bonne fortune ainsi que de l'argent, si vous ajoutez une perche de bambou, cela sera beaucoup mieux! Le bambou est reconnu par le Feng Shui comme la plante d'argent, de plus c'est une plante qui purifie l'environnement. Profitez de la décoration intérieure avec des plantes est plus à la mode car c'est un moyen de donner à votre maison une touche naturelle, de purifier l'environnement et d'attirer plus d'énergie positive. Voilà pourquoi cette année nous allons voir dans les cuisines et salles de bains Feng Shui apparaître des fleurs, bonsaïs et suspensions dans les propositions pour tous les décorateurs. Notez que si vous voulez un bon Feng Shui et de l'abondance tout au long de l'année 2016, vous devez veiller à ce que les plantes survivent et donc lui fournir assez de lumière et une irrigation adéquate. Une végétation luxuriante et dynamique contribue à promouvoir la bonne fortune!

Et pour approfondir le thème, je vous propose de découvrir ces autres livres d'idées consacrés à:

- Comment Prendre Soin de ses Plantes d’intérieur en Hiver?

- 6 Astuces INCROYABLES pour Aménager un Petit Jardin!!