Créez un Espace Multifonctionnel chez Vous!!

A la ville comme à la campagne, il est de plus en plus courant de voir les appartements ou les maisons se transformés en sorte de loft, où tous les espaces sont ouverts et communiquent entre eux. Par gain de place ou par souci de modernité, le décloisonnement est de plus en plus utilisé dans les constructions récentes et les rénovations de ces dernières années. Il permet un meilleur flux de lumière et vous permet aussi de surveiller les enfants à partir du canapé ou de pouvoir accueillir vos invités sans quitter votre cuisine.

Nous vous proposons aujourd’hui plusieurs façons de créer un espace multifonctionnel chez vous, pour tirer le meilleur parti de vos mètres carrés.