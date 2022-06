Le BAMBOU: Formidable Matériau pour Toutes les Constructions!!

Ce matériau léger, très résistant renouvelable et peu cher devient tendance, et son utilisation est redécouverte, tout au moins en Europe, car cette plante est utilisée depuis les temps les plus reculés dans bon nombre de cultures, notamment asiatiques. Ce matériau avait été délaissé au profit du bois, du béton et des alliages métalliques.

Les bambous se sont adaptés à de nombreux climats : tropicaux, sub-tropicaux, et tempérés. Ils sont donc présents naturellement sur tous les continents à l'exception de l'Europe et de l'Antarctique. Le bambou a été et reste très largement utilisé en tant que plante ornementale, plante alimentaire et en tant que matériau de construction.

Le bambou est l’un des symboles les plus importants de l’extrême orient, non seulement par sa présence sur ce continent mais surtout par ses qualités : son adaptabilité (il plie et s’adapte mais ne se casse pas et retrouve sa forme originelle après la tempête), sa forme organique moderne ( ondes et nœuds), son minimalisme et sa capacité à remplir un espace de manière esthétique par sa droiture et ses courbes, sa couleur et sa permanence verdoyante, son enracinement indestructible ( résistant aux séismes avec ses rhizomes).