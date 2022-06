Une ÉTONNANTE Maison Minimaliste!

Dans le livre d'idées d'aujourd'hui, nous nous déplaçons dans un quartier de Cordoue, en Espagne, pour parcourir une maison familiale qui a été créé en 2012 par l'agence BL Tarq Barrera et Lozada architectes.

Le leitmotiv qui a orienté la conception de cette maison suburbaine – nommée par ses auteurs Casa LS – a été d'obtenir le plus de confidentialité possible depuis la rue dans tous espaces de la demeure. La maison a donc été organisée à partir d'une ligne longitudinal qui est ouverte vers le nord et qui se ferme – en utilisant des murs complètement aveugles – vers le sud. La maison de 150 mètres carrés se développe sur deux niveaux : le niveau d'accès, le secteur social (living, une salle à manger – cuisine) et les services; en réservant pour le secteur le plus éloigné des regards la suite principale et une chambre à coucher. De plus, depuis ce niveau on accède à une terrasse couverte de dalle, depuis laquelle vous pouvez profiter d’une vue parfaite sur le quartier.

Maintenant, nous vous invitons à découvrir les détails de cette demeure qui a été récompensée en 2014 à le Biennale internationale d'architecture d'Argentine (BIAAR) et a obtenu une mention au Prix des premières réalisations qui apportent à l'architecture dans le CAPC/FADEA 2015.

Lisez jusqu’à la fin, ça vaut le détour!