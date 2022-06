5 Façades Avant et Après: Transformations Vraiment INCROYABLES.!!

Dans la même ville du Léon, au Mexique, la maison García Rojas présentait une façade agréable et accueillante, bien que très banale. La préoccupation principale des propriétaires était la sécurité, et c’est pour cela que la proposition du bureau Flores Rojas Architecture a été de fermer la cour avec un muret à une mi-hauteur et une remise avec une protection supérieure, alors que la construction changeait pour avoir un aspect plus contemporain, en éliminant les briques rouges et la texture rose vieillotte. Le résultat : une façade fermée à l'extérieur en donnant l'impression d'être une demeure plus large et plus haute.