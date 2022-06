Une Maison qui cache un intérieur EXCEPTIONNEL !!

Depuis cet autre de vue on aperçoit mieux l'ensemble de la pièce et on se rend compte de la splendide double hauteur de l'espace. La mezzanine au premier étage donne directement sur le vaste salon assurant ainsi la connexion entre les différentes pièces de la maison. Les déplacements s'articulent autour de ce salon de style moderne qui permet de déservir aussi bien la cuisine, l'entrée et les chambres, que la terrasse extérieure et le reste du jardin.