La chambre à coucher de vos rêves

Homology est une enseigne proposant les dernières tendances en matière de décoration et de design. De grandes marques sont ainsi présentes sur le site. La photo ci-dessus pourrait très bien être le reflet de votre table de chevet dans quelques jours ! Cette jolie lampe prénommée Collar est inspirée du design scandinave. Epuré et efficace. Se composant de trois partie, une source lumineuse, un abat-jour en acier et une base en bois. Ces matériaux s'entrechoquent magnifiquement entre la chaleur du bois et la froideur de l'acier.