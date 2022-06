De banale à extraordinaire..!

Le sombre plancher s'étend jusqu'au bain et est saisi de nouveau là par les surfaces de travail et les châssis. Aussi ici on se décidait pour l'accent de couleur dans le rouge et un côté élégant. Dans l'espace tout simplement couvert par le blanc, le lustre de style kitsch et la surface dorée s'occupent sous le lavabo des éléments gais. De quels éléments on peut arranger moderne le bain, vous pouvez relire dans notre livre d'idée convenant.