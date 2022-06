Avant-apres Magique pour Situation Désespérée

Et la cuisine de style moderne que nous découvrons ici finit de nous faire succomber au charme nouveau des lieux. Permettant de réunir un maximum d'équipements et de fonctionnalités en un minimum d'espace, l'aménagement ingénieux de la cuisine fait complètement oublier les proportions réduites du logement. Les volumes pour le moins atypiques ont été utilisés à bon escient afin d'apporter un côté cozy à l'espace. Le bleu franc et profond choisi pour les meubles de cuisine proche du bleu que l'on nomme Klein, apporte une intensité unique à la pièce et permet de tonifier le reste des surfaces bois et chromées.