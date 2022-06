Maison VIVANTE : incroyable mais VRAI !

La Maison-vague met en œuvre du végétal pour ses qualités architecturales et environnementales, notamment en terme d’isolation thermique. Elle se présente sous la forme d’une coque entièrement végétalisée protégeant l’habitacle de la chaleur en été et du froid en hiver. Sa forme est élémentaire et se résume à un simple tapis de végétation qui ondule et flotte au dessus du sol à hauteur d’assise. Le fait que la maison et le jardin soient tous les deux dans la même construction apporte le côté atypique à cette construction végétale.

Mieux que n’importe quel autre, le bois est un des éléments qui se marie le mieux avec l’eau d’un bassin et sa surface miroitante. Pourquoi ne pas imaginer une piscine en bois près de cette belle demeure ?