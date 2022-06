Jardins de Balcon !

Les plaisirs du jardinage et la joie de profiter d'espaces verts et paysagés ne sont pas uniquement réservés aux habitants de zones plus arborées ou éloignées de la ville. Effectivement ce n'est pas parce que l'on vit en agglomération que l'on doit se priver de cultiver soi-même son gazon, ses plantes aromatique ou même ses tomates ! Il suffit de quelques idées créatives pour transformer la surface d'un balcon en une véritable arche de Noé végétale offrant un véritable petit jardin à un logement situé en centre ville.

L'article du jour est justement destiné aux différents types d'aménagements permettant de tirer parti au mieux de son balcon et aux manières d'implanter nombres de plantes et de fleurs sur une surface réduite. Plusieurs styles s'offrent à vous et permettent en suivant vos envies et possibilités, de donner vie au petit paradis qui vous convient. Le talents de nos architectes paysagistes et professionnels des jardins nous a permis de collecter une masse de nouvelles idées dont nous vous faisons la présentation ici.

En avant pour ces 5 formidables aménagements de balcons !