Lorsque le Patio est à l'intérieur de la Maison

La salle de bains aspire à la simplicité et l'efficacité pour répondre aux besoins les plus élémentaires des résidents, sans augmenter ainsi le prix de la construction ou la mise en éléments et / ou caprices inutiles sans aucune utilité. Le revêtement sur les tuiles et porcelaine blanche contraste avec comptoir gris et établir un beau modèle, sans entrer dans les grandes ornements et sans souci de détails décoratifs. Un espace élégant, confortable, fonctionnel et facile à utiliser et à nettoyer.