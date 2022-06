La Création d'un FORMIDABLE LOFT.!!

En architecture, un open space (littéralement “espace ouvert”) correspond à un espace destine à plusieurs usages. Bien que nous associons l’open space avec les design d’intérieurs contemporains, le concept est né il y a déjà plusieurs décennies avec la naissance de l’architecture moderne qui a peu à peu supprimé les cloisons. L’open space offre de grands avantages : il combine différentes fonctions dans une seule grande pièce, ce qui permet de bénéficier d’un espace plus vaste et donc bien plus fonctionnel. Dans les cas les plus communs, l’open space est choisi pour combiner trois espaces : le salon, la salle à manger et la cuisine. Dans cet appartement moderne à l’intérieur conçu par les architectes de LTAB/LAB STUDIO, vous pourrez voir comment l’espace a été agencé pour rendre la pièce la plus spacieuse et fonctionnelle possible. Un intérieur de très bon goût qui saura sûrement vous inspirer!