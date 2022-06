À la découverte du Home Staging

Les contrastes d'un intérieur ont aussi leur importance pour mettre en valeur certaines pièces comme, ici, ce couloir.

Le noir et le blanc sont des couleurs qui s'associent parfaitement, mettant en lumière les différents espaces de ce couloir. En effet, l'abat-jour suspension, le vase, la console, la lampe et les cadres accrochés au mur font ressortir les plus de cet espace.