Chalet comme aucun autre !!

L'ancien grenier a été réhabilité et aménagé. Le bois est à l'honneur, que ce soit et la décoration reflète une inspiration scandinave sobre, minimaliste et misant sur les matériaux naturels. Bien que la maison soit luxueuse de par sa situation et son volume, le tape-à-l’œil est évité.

Les larges vitres permettent de profiter au maximum de la vue ainsi que de l'ensoleillement disponible.