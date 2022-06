Une Maison Familiale et Moderne pour Couple de Retraités!!

La façade arrière est également vraiment attrayante. Les volumes continuent de mettre la maison en évidence, ainsi que les couleurs neutres choisis pour le projet. Le ciment et le verre sont les protagonistes et ils se révèlent majestueusement du côté jardin. Comme mentionné au début, les propriétaires sont à la retraite donc il était impératif d'adapter la maison à leurs besoins. Par exemple, la maison comprend un ascenseur qui répond non seulement à la fonction de faciliter la circulation à travers la maison, mais aussi donne une touche moderne au projet de construction.

Selon les auteurs, les propriétaires voulaient une maison qui soit équipée d'un espace social principal – large et intégré – et un autre espace, plus intime pour le propre usage du couple. Dans cet esprit, les architectes ont créé un environnement idéal qui abrite la salle à manger et la cuisine qui se lient directement au jardin à l'arrière – visible à l'image – où il y a une grande pelouse et une piscine magnifique.