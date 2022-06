Avant et Après de 5 Façades: TRANSFORMATIONS Étonnantes!!

La plupart des rénovations ont pour but de modifier en mieux l'habitation mais sans forcément changer tout en profondeur. Ces 5 projets sont différents!

Accueil, comme un corps qui nous contient et nous habitons entité vivante, souffre également les conséquences du temps, tout comme nous. Ses rides sont les fissures qui rongent les murs, les toiles d'araignée sur le plafond, tuiles grises ruinées par des années ou des règlements que les tremblements jambes. Voilà pourquoi, de la même manière nous prenons soin de notre corps a besoin aussi de prendre soin de notre maison, investir dans l'entretien et l'apparence de celui-ci donne de nouveaux coups de la vie et renouvelle nos énergies pour vivre parmi étincelant et des murs colorés.

Dans ce livre d'idées, nous allons montrer cinq changements de façades, certains ménages mexicains, avec lequel vous pouvez identifier et peut-être trouver une certaine similitude et, par conséquent, toute idée de renouveler et de lui donner une nouvelle vie.Donc attention à la route et aller à leur rencontre.