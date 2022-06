Une Maison au Cœur INCROYABLEMENT Moderne!!

Comme déjà mentionné, la façade donnant sur le jardin et la rue est en noir et blanc. Le plancher comme le grenier sont recouverts d'une feuille plate gris foncé. Les architectes ont choisi une forme de patchs carrés, disposés comme des écailles de poisson qui attire notre attention sur une terrasse très spacieuse! Un espace ouvert et lumineux Nous allons à l'intérieur et sommes immédiatement enchantés par l'atmosphère romantique qui a été créé par une combinaison de blanc avec des carreaux de briques sur le sol et de grège. La lumière naturelle entre dans la pièce par une grande ouverture vitrée donnant sur une terrasse privée. L’intérieur est chaleureux et plein de charme, même avec des meubles absolument moderne tels que les chaises !