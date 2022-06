10 Arguments en faveur des douches à l'italienne!

Un autre exemple de petite salle de bain sublimée par le choix d'une douche à l'italienne!

Ici, le choix d'un carrelage d'aspect patiné donne à la pièce une touche de chaleur, équipée de linge de maison et d'accessoires assortis. La douche aux parois translucides évite tout encombrement visuel, et sa simplicité s'accorde parfaitement avec le choix d'une vasque design aux formes simples et arrondies. Le studio MSD parvient ainsi à créer une atmosphère mêlant confort et modernité.