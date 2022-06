10 idées Carrelage pour Cuisine de Caractère

Cette cuisine doit beaucoup de son caractère au choix de ses carreaux, très originaux!

Leur forme de citron confère la pièce un petit air psychédélique. Le blanc est accompagné de bleu pour créer une atmosphère fraîche, lumineuse et apaisante, et la décoration est très simple et sans chichis. De grandes boîtes en métal vintage, ornées et aux couleurs assorties, viennent accentuer le côté rétro de cette charmante cuisine.

Le détail unique: deux lavabos dorés qui claquent!