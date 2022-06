La toute Nouvelle Vie d'un Penthouse Négligé!

Ici, chez homify nous sommes habitués à assister à des changements radicaux, des interventions surprenantes capables de transformer des maisons entières bouleversantes et de les rendre modernes et fonctionnelles, parfois complètement différentes de leur version originale. En bref, l'histoire du vilain canard n'a plus de secrets pour nous .. et vous? Vous êtes encore sceptique à ce sujet? Ou êtes-vous convaincu maintenant que, avec l'aide de l'expert adéquat quatre murs triviaux et insignifiants peuvent se transformer en un véritable palais?

Si vous nourrissez encore quelques doutes, ne manquez pas ce livre d'idées! Les experts du sudio LTAB / LAB STUDIO sont intervenus pour la rénovation d'un penthouse profondément enraciné dans les années 70, avec l'objectif de rendre l'espace plus fonctionnel et moderne. La maison, d'une superficie d'environ 120 m², était certainement un cadre intéressant et les interventions prévues par les architectes ont bien payé. Voyons maintenant ce qui a changé!