Une Maison Familiale à l'intérieur EXCEPTIONNEL !!

Un coup d’œil à l'intérieur de la maison répond à un plan ouvert, dans lequel les fonctionnalités de la salle à manger, de la cuisine et de l'espace à vivre fusionnent de façon transparente. Toutes les zones sont grâce aux nombreuses grandes fenêtres et puits de lumière inondées de lumière naturelle. La salle à manger au premier plan est le point central et le plus élevé par rapport aux cubes disposés comme en cascade tout autour de la pièce. De cette façon, l'espace qui répond à un concept raffiné, semble confortable et structuré par les différentes hauteurs des différentes zones. La décoration est moderne et correspond à la couleur de la façade extérieure, avec des touches de couleur comme le tapis dans le salon ou les rideaux qui apportent un peu de vie et de dynamisme en jeu.