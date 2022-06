Modernité conviviale !

En général, quand l'on choisit de vivre dans un quartier à l'écart dans les environs de la ville c'est parce que l'on cherche à être connecté avec la nature la plus directe des manières. Ce projet est la réponse aux besoins d'une famille qui voulait que ses enfants puissent avoir la possibilité de jouir de la nature et d'une vie quotidienne plus active. Entourés par un environnement tranquille où pouvoir jouir d'un ciel plein d'étoiles, et où le parfum des fleurs et la terre mouillée sont une constante. La maison se présente devant nous majestueuse, des volumes importants et des lignes droites mais douces. Les gros murs porteurs, recouverts de revêtement plastique ont été spécialement construits en briques creuses pour garantir l'imperméabilité de la façade. De plus, ce produit est élastique avec lequel les précautions nécessaires ont été prises en cas des microfissures dans le ravalement. La composition des éclairages est le complément parfait qui nous souhaitant la bienvenue…