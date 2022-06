5 pays mais 1 même couleur : le blanc

Passons à l'intérieur et dirigeons-nous vers la salle de bain. Le plancher, le plafond, les meubles et les sanitaires de cette salle de bain sont recouvert de blanc. La cabine de douche de couleur bleue translucide laisse passer la lumière et n'est ainsi pas en compétition avec le blanc contrairement au rouge que l'on retrouve sur les parois murales et au premier plan avec ce vase rouge translucide.