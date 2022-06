Une Maison avec Vue sans Fin.!!

Quand nous pensons à notre maison de rêve, le plus souvent, une vue sur la campagne ou même sans fin, sur une chatoyante côte bleue est ce qui nous vient à notre l'esprit. Comme vous le savez, les vues comme ça ne s'inventent pas, mais les gens sont toujours prêts à payer leur maison plus cher pour être connecté à l'environnement naturel de cette façon. Peut-être est-ce parce que le point d'horizon vu de la fenêtre de la cuisine peut représenter la liberté de la vie domestique quotidienne, et il y a quelque chose de vivifiant d'avoir la sauvagerie de la nature à votre porte.

La maison que nous sommes assez chanceux pour avoir exploré aujourd'hui a une vue imprenable sur la côte de l'East Lothian, et tous les aspects de l'architecture joue de son emplacement spectaculaire. Conçue par le talentueux Thomson Wiszniewski Architectes et capturée par le photographe professionnel Chris Humphreys, cette maison côtière est ce que vous n'avez encore jamais vu!