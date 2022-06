Créez le parfait éclairage pour votre jardin

Vous avez bien suivi nos conseils et votre jardin est maintenant superbe de jour – et maintenant, vous souhaitez montrer le résultat de votre dur labeur la nuit, avec un éclairage à la hauteur de vos efforts. Nous avons aujourd’hui compilé les propositions de nos experts en matière d’éclairage de jardin pour des résultats beaux et surprenants, qui ne sont pas trop voyants et ne consomment pas trop d’énergie. Jetez un coup d’oeil sur notre sélection, pour des ambiances apaisantes que vous aurez envie de recréer chez vous !