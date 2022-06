La Surprise du Chef..!

Comme nous vous le disions plus haut, l'authenticité du bâtiment a été conservée et mise en valeur par les aménagements réalisés. Le bois est omniprésent et utilisé sous ses différents états et aspects. Le superbe parquet, premièrement, apporte ses chaudes nuances pleines de profondeur au plancher et les portes en embrasures arborent, elles, une teinte plus claire permettant de faire le lien avec la blancheur du reste des surfaces murales et plafonds. Enfin, la tonalité plus sombre du meuble ancien permettant de fournir de nombreux à cet espace vient conférer un cachet unique à ce bureau et dressing de style original. Une superbe combinaison !