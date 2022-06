La Belle Époque fait son Come Back !!

Nous vous emmenons à Menton cette fois-ci, pour la visite avant et après travaux d’une villa de style Belle Epoque d'une surface de 500 M² ayant subi une restructuration intégrale et des aménagements au niveau de ses espaces verts. C'est à l'agence Manuel MARTINEZ que nous devons d'avoir su relever le défi qu'a constitué la rénovation et le réaménagement de cette vaste demeure.

Le projet propose la création de 3 appartements d'une surface habitable de chacun 135 M² environ ainsi que la réalisation d’une surélévation surmontée avec terrasse, elle, d’environ 40 M². Pour ce qui est des parties communes, les espaces ont été nouvellement agencés et remis à neuf afin d'offrir de nouvelles pièces plus spacieuses et conviviales aux occupants. Enfin la cerise sur le gâteau est apportée par la construction d’un espace détente équipé avec piscine en forme de L et sublimé par un splendide jardin paysager… Une pure merveille que nous vous proposons de découvrir dès maintenant !