Choisir le Meilleur Type de Fenêtres pour chez Vous?!

Les 3 matériaux de référence pour la fabrication des fenêtres sont le PVC, l'aluminium et le bois. Chacun a ses caractéristiques propres.

Le PVC est un bon isolant, d'un très bon rapport qualité/prix, imputrescible et sans entretien. Les fenêtres aluminium ont des lignes fines, elles laissent entrer la lumière et peuvent être colorées presque à l'infini. Plus la fenêtre est grande, plus cette finesse est visuellement appréciable. Le bois est un matériau naturel, chaleureux et authentique. Ses performances thermiques en font le compagnon idéal des maisons passives.

Aujourd'hui, la tendance est aux menuiseries mixtes qui combinent deux matériaux et en cumulent les avantages. Les menuiseries alu/bois (alu à l'extérieur) ont les qualités isolantes du bois, sans les contraintes d'entretien, et les qualités de coloration et de durabilité de l'alu. Vous pouvez par exemple avoir du bois naturel à l'intérieur et un bel alu coloris bronze ou brun, à l'extérieur.

La fenêtre alu/PVC est plus récente mais tout aussi intéressante. Elle est moins chère qu'une menuiserie 100% alu et plus isolante.