Style Minimaliste: 6 FAUSSES Idées Reçues!!

Exactement ! Le minimalisme est avant tout un mode de vie. Plus qu’un style décoratif, le minimalisme est un état d’esprit à adopter pour vivre une vie plus simple, plus ordonnée, et plus fonctionnelle. Tout cela passe bien sûr par l’agencement de son intérieur. Pour un intérieur minimaliste, il faut être prêt à laisser tomber différents types de déco et d’accessoires. Il s’agit de désencombrer son espace, et de ne garder que le strict minimum : des meubles de rangement simples, peu nombreux et peu encombrants, une décoration minimale, jamais dans l’excès, et des accessoires simples et assortis (textiles, coussins, couette, serviettes, etc.) Vous souhaitez franchir le pas ? Commencez par faire le tri dans votre maison et faites le choix de ce dont vous pouvez vous passer!