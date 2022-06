Oh les 10 beaux berceaux de Bébé!

Quand on pense aux bébés, immédiatement les tonalités douces nous viennent à l’esprit… Et parfois, on en a assez. Pourquoi se limiter au bleu et au rose pastels quand il existe de si nombreuses couleurs pleines de vie ?

C’est avec un joli berceau moderne blanc et jaune que les experts espagnols de Mueblalia offrent leur réponse ! Et on a envie de les suivre tant cette chambre respire la fraicheur et la gaieté. En outre, grâce à ses petites roues, ce berceau pour bébé est facile à déplacer. On en redemande !