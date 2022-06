10 Tabourets de bar : métal ou bois?

Ce tabouret de bar a de quoi vous séduire : d’abord son aspect, à la fois traditionnel et contemporain ; ensuite son côté écologique puisqu’il est fabriqué en chêne laqué ; mais aussi sa praticité puisque ce tabouret est empilable et léger ; ou encore son confort grâce à une assises incurvée. Mais c’est certainement son adaptabilité qui lui confère son aspect le plus séduisant. En effet, les designers de l’Atelier Hugo Delavelle vous proposent d’adapter la couleur et la hauteur de ce tabouret en fonction de vos besoins : plus besoin donc d’avoir une hauteur de bar standard ! Ce tabouret s’adaptera à vous et non l’inverse !