6 Erreurs de Décoration à éviter Absolument!!

Bien sûr, on vous l'accorde, la décoration dépareillée revient sur le devant de la scène et fatalement dans nos intérieurs, mais ce n'est pas une excuse pour faire n'importe quoi avec cette tendance. Trop de couleurs tue la couleur et idem pour les motifs. A force de vouloir tout marier, on finit par obtenir une pièce trop bariolée.

Quelle est la solution ?

En terme de décoration, tout n'est qu'une affaire d'harmonie. Vous devez trouver la juste mesure dans une pièce en choisissant une couleur clé et la réveiller avec des nuances proches de cette couleur. Idem pour les motifs. Par exemple, il faut éviter de marier du liberty avec des rayures, mais plutôt varier la taille des fleurs ou des rayures.

