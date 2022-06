Habitation et paysage

Dans un cadre de verdure exceptionnel et sous un ciel bleu profond, cette maison en pierre couverte de tuiles rouges vous accueillera à bras ouverts. Malgré la variété des matériaux utilisés, la propriété est idéalement adaptée au paysage environnant. Cette bâtisse était anciennement une ferme, récemment restaurée et réhabilitée en un refuge de montagne, chaleureux et accueillant.