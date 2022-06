Le surprenant intérieur d'une maison des plus normales !

Le projet est né dans le but de rénover une maison construite au siècle dernier et le préparer pour la location, mais à mi-parcours, les circonstances ont changé et la première maison a été conservée. Avec un budget serré, l'approche allait utiliser le plus possible l'ancien bâti pour obtenir cette maison en apparence ordinaire est devenu une conception de la maison merveilleux.